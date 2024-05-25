60s USA製Leeワークキャップ　ヴィンテージ

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商品詳細
60年代後期〜黒タグ(R/MR表記)のLeeワークキャップになります。コットンツイル生地、カラーはオリーブグリーンです。生産国：アメリカ MADEINUSA素材：コットンサイズ表記なし実寸：内周約55cm(誤差は容赦下さい)コンディション：ツバ芯の中央部分が折れていますが問題なく着用いただけます。所々にペンキ汚れや小穴等ありますがかなり雰囲気良いと思います。大変古いものですのでヴィンテージにご理解いただける方のみお願いします。コンパクトに折り畳んでの発送となります。形···ワーク素材···コットン
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デッド 60年代製 Lee ヒッコリーストライプ ワークキャップ ロット ...
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デッド 60年代製 Lee ヒッコリーストライプ ワークキャップ ロット ...
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