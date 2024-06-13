ワイルドスワンズ　長財布　ウェイブ（サドルプルアップ）

ワイルドスワンズの長財布ウェイブです。カラー:マリン5年程使用したため、小さな傷はあるもののまだまだ使えるものと思います。使用品のため、神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです。早い者勝ちになります。



WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Wave（ウェイブ）ロングウォレット



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FULL GRAIN BRIDLE / WAVE



【ワイルドスワンズ】美しい長財布WAVE（ウェイブ）。コードバン長財布。収納力を求める方に。



SHELL CORDOVAN / WAVE（EB）



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