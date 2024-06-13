BVLGARI ブルガリ レザーベルト

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商品詳細
ブルガリのレザーベルトになります。40000円くらいだったと思います。サイズは76センチ〜82センチです。サイズはパンツのウエスト76センチの方で穴が一個余るくらいです。使用感はありますがまだまだお使い頂ける商品かと思います。よろしくお願いします。#BVLGARI#ブルガリ#高級#レザーベルト#おしゃれカラー···ブラック
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