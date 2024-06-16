希少コラボ DSQUARED2 イブラヒモビッチ ロゴ刺繍 キャップ 新品未使用

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商品詳細
他にもDSQUARED2の服を出品しております。下のタグをタップして是非ご覧ください！#dsq2_HIRODSQUARED2IBRABLACKONBLACK定価29,700円新品未使用タグ付き、確実正規品です。第1弾ではかなりの反響があり全サイズ即日完売のIBRAコレクションの第２弾です。こちらのモデルは数量限定で希少になっており、入手困難なアイテムです！ブラックカラーにブラックのロゴ刺繍とダメージ加工で非常にかっこいいアイテムです。サイズ：フリー※後ろのストラップで調整できますカラー：ブラック、黒即購入OKです！ディースクエアード2イブラヒモヴィッチTシャツスウェットトレーナーパーカーフーディーロンＴアイコンiconデニムジャケットニットセーターカーディガンシャツ素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/reproduce970855.html
http://narcologia.ru/goods/cotton624261.html
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