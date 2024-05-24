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新品75/8★マザーズデイ★エンゼルスニューエラ★母の日★大谷翔平NEW ERA
商品番号 U41129260402
商品名

新品75/8★マザーズデイ★エンゼルスニューエラ★母の日★大谷翔平NEW ERA
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MLB2023MOTHER'SDAYで大谷翔平選手が着用したモデル、ニューエラキャップ59FIFTY、オーセンティック　オフィシャルオンフィールドキャップになります。母の日を記念したメモリアルキャップ。乳がん撲滅キャンペーンの一環としてスタートしたこのイベントでは、メジャーリーグのプレイヤー、コーチ、アンパイアすべてがピンクを基調とした特別なユニフォームを身につけて試合を行います。大谷翔平選手着用モデルで国内、海外ともに完売、入手困難モデルとなっております。こちらは海外のニューエラ正規店より購入しております。新品未使用色　ストーン×ピンクサイズ　7-5/8【60.6cm】
http://narcologia.ru/goods/stealth638876.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney213949.html
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