新品75/8★マザーズデイ★エンゼルスニューエラ★母の日★大谷翔平NEW ERA

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MLB2023MOTHER'SDAYで大谷翔平選手が着用したモデル、ニューエラキャップ59FIFTY、オーセンティック オフィシャルオンフィールドキャップになります。母の日を記念したメモリアルキャップ。乳がん撲滅キャンペーンの一環としてスタートしたこのイベントでは、メジャーリーグのプレイヤー、コーチ、アンパイアすべてがピンクを基調とした特別なユニフォームを身につけて試合を行います。大谷翔平選手着用モデルで国内、海外ともに完売、入手困難モデルとなっております。こちらは海外のニューエラ正規店より購入しております。新品未使用色 ストーン×ピンクサイズ 7-5/8【60.6cm】