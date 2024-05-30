60年代 champion ランナーズin C ビンテージ Tシャツ

●アイテム古着屋で購入した、チャンピオンのビンテージ古着で、非常に希少なカレッジTシャツです。1965～67年頃のランナーズinCタグ(ランナーがCの中に入り、NYローチェスターの所在地表記がなくなり、RN26094が追加されています。)で、クレリック仕様になっています。ボディーは白(少し生成りっぽい、淡いベージュ)に、襟と袖がブラックになっています。「CENTRALBUCKS」とは、アメリカ、ペンシルベニア州にある優秀な教育学区(写真7枚目)です。physicaleducationなので、教育学部の体育科？だと思われます。●状態数カ所薄い擦れ跡などがありますが、ビンテージ古着としては、非常に良い状態だと言えます。目立ったキズや汚れはありませんが、古着屋で購入した、ビンテージ古着ですので、傷や汚れアリにしています。古着に抵抗のある方はご遠慮ください。ご理解頂ける方にお願い致します。サイズ的には、細身の男性や、古着、ビンテージ、アメカジ好きの女性の方にオススメです。小柄な女性が着ると、今っぽい、ゆったりとしたシルエットで着れると思います。●サイズ(実寸平置き)メンズS〜Mサイズ程度肩幅 44cm身幅 43cm着丈 66cmNCNRでお願いします。コンディションの確認に極力務めておりますが、その他キズ・汚れなどあった場合にはご容赦ください。写真と実物とで色合いに違いが生じる場合があります。ご了承下さい。不明点はご質問ください。よろしくお願いします。



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