SEVENTEEN セブチ ドギョム FML トレカ等 セット

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商品詳細
SEVENTEENセブチドギョムトレカ・ステッカーセット(バラ売り不可)⚫︎トレカ18枚(FMLケレンシーグリHANABI)⚫︎SVTツインウエハースシール1枚⚫︎FMLステッカー3枚目立つような大きな傷等はありませんが海外製品の為、初期の傷等がある場合もありますのでご理解いただける方のみご購入いただきますようお願い致します。商品到着後のクレーム返品はお受けできませんのでご了承下さい。※即購入可購入前に一度プロフィールをご覧くださいSEVENTEENセブチドギョムFMLcarat盤トレカC盤DeluxeweveresユニバHMV特典シーグリseasongreetingペンミcaratlandHANABILOVE
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