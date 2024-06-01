ヘッド　クラウン　クロコ　ブラック　クロコダイル財布　長財布　クロコダイル　財布

クラウンヘッドがワイルド感クロコダイル財布 男女問わず人気のデザイン！クロコダイルの背中部分から頭部分にかけての箇所を使用した、ホーンバック仕様。背中の隆起した突起物の肌触りがたまらない一品、定番の腹側とは少し違うクロコダイルを是非‼︎色 ブラック素材 クロコダイル 本革（シャムワニ養殖革使用）こちらのお品は、日本国内譲渡の際に種の保存法により登録証等が不要なシャムワニ革製品です。（環境省野生生物科に問い合わせて、既製品・革製品の場合は国内譲渡の際に登録済証等は必要ないとの回答を得ています。）（ワシントン条約CITESに基づき適法に生産輸入された商品です、日本国内のエキゾチックレザーメーカーより購入しました。）内側 牛革 ポリエステル布地仕様 ファスナー開閉カード入れ12・札入れ4・ワイドポケット2・ファスナー小銭入れ底面での繋ぎ目が無い一枚革使用（ワニ革の形状上頭両サイドには革の繋ぎ目が必ずありますのでご確認下さい。）⚠︎ワニ革は天然素材の為、生体傷や色斑などがある場合がありますが、ナチュラルレザーの証しですからご理解の上お買い上げ宜しくお願い致します。エキゾチックレザー・パイソン財布・クロコダイル財布 オーストリッチ他多数出品中です。クロコダイル クロコダイル財布 好きな方にも是非マットクロココインケース折財布 小銭入れ 本革新品・未使用No.#0508225カラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革



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