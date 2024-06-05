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【１枚限定】2019 TOPPS 菊池雄星　直筆直書きサイン　ルーキー
商品番号 P21711938699
商品名

【１枚限定】2019 TOPPS 菊池雄星　直筆直書きサイン　ルーキー
ブランド名 トップス
特別価格 税込 15,306 円
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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます。2019TOPPSDEFINITIVECOLLECTIONDefinitiveRookieAutographsDCFA-YKYuseiKikuchi1/1初めてのメジャー10勝を達成した現ブルージェイズ菊池雄星選手ルーキーイヤーの直筆直書きサイン入り世界に一枚の逸品レデンプションで届き、シール封もそのままです。発送はゆうパケットを予定しております。是非ご検討の程よろしくお願いいたします。西武ライオンズマリナーズブルージェイズ大谷翔平吉田正尚千賀滉大ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···有り性別···男
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