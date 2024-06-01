ジョンウィック/ 半袖Tシャツ２枚

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏新品未使用品。サイズL(170〜175)バスト:110肩幅:48袖丈:20公式輸入品息子に購入しましたが、サイズが大きかった為出品致しました。デザインがとても可愛いです。自身で着るか悩んでいる為、期間限定で出品致します。希望価格の登録はご遠慮させて頂いております。よろしくお願い致します。ジョンウィックジョン・ウィックキアヌ・リーブスTシャツ
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