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極美品　KITH OUT OF ORDER TEE PURPLE US M
商品番号 P29253363757
商品名

極美品　KITH OUT OF ORDER TEE PURPLE US M
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント失礼いたします。購入を考えているのですが、こちらの商品はお値下げ可能でしょうか？は返信しません【商品】KithMondayprogramKITHOUTOFORDERTEEPURPLE【サイズ】USM　着丈67cm（後71cm）　身幅49cm　肩幅50cm　袖丈22cm　素人採寸【付属品】タグ【状態】1度短時間の着用極美品【カラー】purpleパープル【素材】素材:コットン【ディスクリプション】シュプリームに続く、爆発的な人気を誇る今流行りのニューヨーク発ストリート系ブランドKITH・発売開始後即完完売・日本未入荷・まだ日本にkithtreatsも来てない時に自身でKITHONLINE購入した確実正規品両面プリントでかなりカッコイイです正規品で極美品状態はほぼないかと気になる方は是非★サイズ教えてください、着画含む着た感じどうですか？出品者様の体重身長は？についてはお答え致しません★複数点同時購入で送料程度お値引き致します。★単品の値引き交渉はご遠慮下さい。元々そのままのお値段で買っていただくことを想定して値付けしてます。★どこで買ったんですか？等の意味のない質問にもお答えしません。正規品しか取り扱いませんので気になる方は購入をご遠慮下さい。★コメント無し即購入OKです。★他の方とコメントのやりとりをしている最中でも先に購入手続きされた方を優先します。★コメント後に３日経ってもリアクションがない場合はブロックします。★他にも出品してますので宜しければご覧ください。NikeSupremeKithSacaiKolorMarniMargielaGarconsFragment好きの方に柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋ネック···Uネックカラー···パープル袖丈···半袖
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