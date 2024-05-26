【レア!!】NIKE ナイキ　90s キャップ　6パネル

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NIKE90sのキャップです。カジュアルにもフォーマットな外しにも合います。中々見ない色の配色です。NIKE好きの方、是非どうぞ。★サイズツバの長さ７cmツバの幅 20cm高さ 13cm素人採寸になります。ご了承ください。お互い安心で気持ちの良い取引きをしたいと思っておりますので、写真や質問等でご納得いただいた方のみご購入お願いいたします。検索用帽子CAP90's80's古着ヴィンテージノースフェイスthenorthfaceヌプシ バルトロ エルエルビーン l.l.beanオールドギャップoldGAPpaletownpatagoniaパタゴニアシンチラ j.crewジェイクルー アノラック barbourバブアー ラルフローレンフィッシングベストnorollcomfortablereasonecwcslevel7GENウールリッチ woolrichUSAコロンビアcolumbiaalwaythフリース レトロXコーデュロイ jhakxRWCHEsonofthecheesetoxgominnanothegoodcompany700fill1ldksupremecupandconeoldstussyカーハートcarharttGX1000FTCyardsale