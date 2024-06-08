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✨極美品✨FENDI フェンディ ブラック ネクタイ ズッカ柄　シルク 100
商品番号 M42208896888
商品名

✨極美品✨FENDI フェンディ ブラック ネクタイ ズッカ柄　シルク 100
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅商品名FENDIフェンディネクタイズッカ柄　刺繍blackブラック黒silkシルク100%MADEINITALYイタリア製✅状態目立った傷や汚れ、破損等特になく使用感の少ない美品となっております！✅カラーブラック　黒✅サイズ大剣幅9.5cm✅素材シルク100%✅原産国イタリア✅商品説明ブラックにホワイトのズッカ柄で高級感のあるデザインとなっております！総柄ですが、派手過ぎず適度な主張でとても使い勝手が良いかと思います！⭐️お支払い確認後24時間以内に匿名配送先で発送手続き可能です！ご質問等ございましたらお気軽にお尋ねください！
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