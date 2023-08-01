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.マイケル・ジャクソン - 00's フォト Tシャツ
商品番号 E81381396640
商品名

.マイケル・ジャクソン - 00's フォト Tシャツ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●フォロー割引●フォロー割引始めました。詳しくはプロフィールをご覧下さい。●商品名●MichaelJackson-00'sバルコニーTシャツあいみょんホワイトベルリンのホテルに滞在していたマイケル・ジャクソンがバルコニーの下で待つファンに、赤ちゃんを窓から見せようとして問題になったフォトTシャツになります。SUPREMEとANTIHEROとコラボでのサンプリングも話題にもなった希少な一着です。●Sサイズ●着丈67cm身幅48cm肩幅46cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。●状態●古着商品の為、多少の使用感はございますが、特に目立った傷や破れなどはなく、まだまだ着用していただけます。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上、ご購入をお願いします。●注意●＊ATMコンビニ支払いは受け付けておりません。どうしても利用する場合は購入前にコメントをして頂き、購入から24時間以内にお支払いをお願い致します。＊出品商品は中古品です。完璧を求める方、神経質な方は申し訳ございませんがご購入をお控えください。＊コメント無しで購入OKです。他の方のコメントがある場合でも基本的には、即購入して下さる方を優先させていただきます。
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