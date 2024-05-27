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サッカー日本代表 伊東純也 Panini RC カード8枚
商品番号 O62567128581
商品名

サッカー日本代表 伊東純也 Panini RC カード8枚
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#サッカー#日本代表#伊東純也#ij#junya#Jリーグ#トレカ#サムライブルー#日本セット販売（単品値下交渉/バラ売り不可）即購入OK、早い者勝ちです。送料は出品者が負担します。非喫煙・ペットは飼っていません。【保存状態】※写真参照　画像にて状態を確認し、　納得した上での購入をお願い致します。　画像など、詳細確認をご希望の場合は　\"購入前\"にお願いします。【要確認】　『トラブルとすり替え防止』の為、　購入後のキャンセル・返品等は対応不可　『完璧品を求める方』は、　　購入をお控えください。#サッカー#日本代表#サムライブルー#Jリーグ#JFA#ジャパン#フットボール#コンサドーレ札幌#ベガルタ仙台#モンテディオ山形#鹿島アントラーズ#浦和レッズ#柏レイソル#FC東京#川崎フロンターレ#横浜Fマリノス#横浜FC#湘南ベルマーレ#アルビレックス新潟#ヴァンフォーレ甲府#清水エスパルス#ジュビロ磐田#名古屋グランパス#京都サンガFC#ガンバ大阪#セレッソ大阪#ヴィッセル神戸#サンフレッチェ広島#徳島ヴォルティス#アビスパ福岡#サガン鳥栖#大分トリニータ#ロアッソ熊本#テゲバジャーロ宮崎#Panini#W杯#Prizm#パニーニ#プリズム#レアカード#伊東純也#限定#RC#ルーキー#カード#PANINI#Prizm#FIFA#WorldCupQatar2022#127#Junya#Ito#RC#Silver#Prizm#シルバー#プリズム
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