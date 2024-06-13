ビンテージtシャツノートルダムNOTREDAME染み込みカレッジ大学もの

ビンテージの染み込みプリントtシャツです。綿ポリのようなテロテロの黄色ボディに緑の染込みが希少かと詳細分かりませんが学校系だと思います。状態毛玉、スレ、ほつれ等あります。20年以上前に着用していた際に丈が長かったので裾まつり処理にて短くしています。下にオレンジor緑のtシャツを重ね着していました。身幅:約50着丈:約67ちゃんと説明読んだ方に購入いただきたいので凄く高い価格で出品しますがお気軽にこの価格ならをコメントに提示下さい。不明な点は購入前に質問お願い致します。



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