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AMNJX(平本蓮)×RIZIN コラボTシャツ　Mサイズ　格闘技
商品番号 H72679268610
商品名

AMNJX(平本蓮)×RIZIN コラボTシャツ　Mサイズ　格闘技
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平本蓮選手のアパレルブランド「AMNJX（あまのじゃく）」とコラボレーションしたTシャツ。RIZINのアイコンがAMNJXの世界観と融合したデザインになっており、「THEDARKSIDEOFTHEAMNJX」と平本選手らしいメッセージ性のある一枚に。
http://narcologia.ru/goods/kindness138805.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic479412.html
http://narcologia.ru/goods/approximate765920.html
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