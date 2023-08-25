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- AMNJX(平本蓮)×RIZIN コラボTシャツ Mサイズ 格闘技
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商品詳細
平本蓮選手のアパレルブランド「AMNJX（あまのじゃく）」とコラボレーションしたTシャツ。RIZINのアイコンがAMNJXの世界観と融合したデザインになっており、「THEDARKSIDEOFTHEAMNJX」と平本選手らしいメッセージ性のある一枚に。
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