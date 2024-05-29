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テンダーロイン　TEE S.S ロゴ Tシャツ TENDERLOIN
商品番号 M86988180040
商品名

テンダーロイン　TEE S.S ロゴ Tシャツ TENDERLOIN
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロイン　TEES.SロゴTシャツTENDERLOINカラー　BLACKサイズ　LARGEサイズ詳細肩幅51cm身幅55cm着丈72cm袖丈22cm素人採寸になります、ご参考までによろしくお願いします。目立つ汚れや傷は無く美品になります。あくまで中古品となりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。他にも多数テンダーロインのアイテムを出品しております。ご覧いただければ幸いです！テンダーロインTENDERLOINシュプリームSupremeダブルタップスwtapsディセンダントDESENDANTネイバーフッドneighborhoodワコマリアWAKOMARIA柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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