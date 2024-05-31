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★ポールスミス★高級キャメル100%★マフラー★★
商品番号 T51488995815
商品名

★ポールスミス★高級キャメル100%★マフラー★★
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの高級キャメル100%マフラーです。キャメルの保温力はウールの2倍もあり、さらにウールの半分の軽さです。軽くて柔らかく、暖かい空気をたくさん含む特長があります。上質な風合いと質感、肌触りで首周りを暖め続けます。また、ウールのようにフェルト化せず、いつまでもふんわりした風合いを保ちます。茶系カラーに淡いブルーが効いたチェック柄が素敵なお品です。　★製造国：ドイツ★サイズ：幅29cm×長さ160cm(フリンジ含まず)　　　　　フリンジ7cm★カラー：茶系×ブルーのチェック柄数回の使用のみで、専門店でのクリーニング済みのお品です。
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