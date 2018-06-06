changes undercover skatething tシャツ

changesのピザボックスセットに入っていたTシャツです。結構レアだと思います。changesはスケシンが所属しているアートバンドユニットです。メンバーはオーストラリアのPAMのmishaとshauna、ロンドンの自身のブランドaries他marcjacobsや様々なブランドとコラボしてて、最近ではpalaceskateboardsのメインロゴをデザインしたferguspurcell。少量生産だったので、中々手に入れづらいと思います。多少の使用感と色褪せあります。状態は画像と質問で確認していただき、きちんと連絡取れる方、NC.NRをご了承いただける方、お取引宜しくお願いします。他にも出品していますので良かった見てみてください。アンダーカバーundercovergoodenoughグッドイナフネイバーフッドneighborhoodabathigapeアベイシングエイプaffangapm\u0026mjunyawatanabeジュンヤワタナベコムデギャルソンcommedegarconsupreme藤原ヒロシnigo高橋盾スケシンスケートシングskatethingsk8thing等好きな方にオススメです。



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