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トイズマッコイ　ロゴキャップ
商品番号 F18672581024
商品名

トイズマッコイ　ロゴキャップ
ブランド名 トイズマッコイ
特別価格 税込 2,886 円
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商品詳細

TOYSMcCOY（トイズマッコイ）AIRMAN'STOGSロゴワッペンキャップh.okamotoになります。正面8THAFロゴフェルト素材サイドワッペン、刺繍◾️状態：多少の使用感はありますが特に目立つ汚れや傷などないと思います。調整部のレザーもほとんど劣化してないです。◾️サイズ：FREEレザーベルト5つ穴《調整可》◾️色：レッド◾️素材：コットンあくまで中古品ですので御理解ある方のみ御購入下さい。TOYSMcCOYトイズマッコイavirexアルファリアルマッコイズ軍usa世田谷ベーステンダーロインヴィンテージミリタリーh.okamoto
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