SAAD / サード クロコダイルロングウォレット / ターコイズコンチョ ...

出品している財布・カバンはこちらからまとめてご覧いただけます→#morosanbags▶SAAD/Crocodileleatherlongwallet/turquoisestainlessconcho/サードのクロコダイル革のレザーロングウォレット小銭、お札、カードが入るベーシックなデザインです。ターコイズのステンレスコンチョ、ジョイントパーツも装備しており見た目も豪華な作りをしているアイテムです。アメカジやワーク、ルード系などが好きな方にもおすすめの一品です。カラー：ブラウン系備考：写真で状態をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いいたします▶サイズ： 本体 9.5(10.5)cm×20.0cm×2.5cmコンチョ 3cm(直径) ＊全ておおよそ誤差はご容赦ください▶発送方法：らくらくメルカリ便(匿名配送)【americancasualrudestreetjapansilverbrandmadeinhighqualityluxuryanimalleather】【SUS316L 長財布 ハード 本革 アニマル】【こちらはレッドムーンやファニー、KC’sやHERZ、ＨＴＣや栃木レザーやシルバー製品などが好きな方にもおすすめです】【バイカー ルード ストリート カジュアル ワーク アメカジ ミリタリー セレクト 古着ミックス】



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