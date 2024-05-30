TORY leather 32インチ フック バックル ベルト

BLACK/SILVER（ブラック/シルバー）1976年にアメリカでスタートしたTORYLEATHER（トリーレザー）。米国内において、AMISHと呼ばれる人達によって、馬術用のレザーグッズから発祥。100％天然の植物油を使ってひとつひとつ丁寧になめして作られています。生産段階において、廃材になりえる皮も、バッグのハンドル部分やベルトのパーツ等に有効利用する努力も怠りません。ものを大切に使うということへの美を追求しているブランドです。トリーレザー、1インチ（2.5cm）幅のレザーを使用した、フックバックルベルトになります。バックルがフックになり、レザーにかけるデザインが特徴的。上質なレザーを使用しているので使っていくうちにアンティークのような風合いになるのも魅力です。シャツにジーンズのシンプルなスタイリングのアクセントに、ぐっと上品でシックな装いになります。



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