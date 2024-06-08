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英国製　サドルレザー　ベルト
商品番号 V17142451615
商品名

英国製　サドルレザー　ベルト
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　32カラー　BLACKベルト幅　約3センチ長さ　約94センチ（金具の付け根から先端まで）MADEINENGLAND京都北山のセレクトショップで購入しました。使用頻度がそれほど多くなかったので、硬すぎず、柔らかすぎず、使いやすいコンディションだと思います。質感はJABEZCLIFF（ジャベツクリフ）やMartinFaizeyのディフュージョンラインM.F.SADDLERYに近いです。昔に比べるとインポート品が随分値上がりしていますので、英国製のベルトをお探しの方いかがでしょうか。※あくまでも中古品ですので、神経質な方はお控えください。※素人採寸であることをご了承ください。※簡易包装でお送りします。
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