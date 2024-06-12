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MOTHER x NEWERAコラボキャップ
商品番号 B68042787581
商品名

MOTHER x NEWERAコラボキャップ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます！^_^MOTHERxNEWERAコラボのキャップ新品未使用です。ほぼ日ストアで購入し、そのまま暗所にてコレクションとして着用せず保存しておりました。非喫煙、動物は飼育しておりません。美品ですが一度人の手に渡った物とご理解した上でご購入宜しくお願い致します！最後まで読んでいただきありがとうございました。
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