MOTHER x NEWERAコラボキャップ

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MOTHER」とニューエラによるコラボ第2弾！新デザインのキャップ3種が ... MOTHER」とニューエラによるコラボ第2弾！新デザインのキャップ3種が ...



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ニューエラ×RPG『MOTHER』主人公ネスのベースボールキャップを再現した ... ニューエラ×RPG『MOTHER』主人公ネスのベースボールキャップを再現した ...



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SMAAAASH!!『MOTHER』×『NEW ERA』のコラボキャップが先行販売 - 電撃 ... SMAAAASH!!『MOTHER』×『NEW ERA』のコラボキャップが先行販売 - 電撃 ...



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閲覧いただきありがとうございます！^_^MOTHERxNEWERAコラボのキャップ新品未使用です。ほぼ日ストアで購入し、そのまま暗所にてコレクションとして着用せず保存しておりました。非喫煙、動物は飼育しておりません。美品ですが一度人の手に渡った物とご理解した上でご購入宜しくお願い致します！最後まで読んでいただきありがとうございました。