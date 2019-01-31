Y-3 ブラックキャップ

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商品詳細
Y-3のロゴ入りブラックキャップです。●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful538051.html
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