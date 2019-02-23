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ルイヴィトン ベルト メンズ ダミエコバルト サンチュール
商品番号 S61029648997
商品名

ルイヴィトン ベルト メンズ ダミエコバルト サンチュール
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。24時間以内の発送新宿高島屋店にて購入しました   2回ほど使用しました，自宅保管なのでご理解頂きたいです。LOUISVUITTONルイヴィトンヴィトンダミエサンチュールLVイニシャルベルトダミエキャンバスレザーM980795/38ファッション小物服飾小物サイズサイズ全長：約110cm /EUR95ベルト幅：約4cmウエスト：約85cm～95cm穴の数：5表記サイズ：90/38　※平置き採寸です。誤差がある場合があります。【付属品】保存袋、専用箱自宅保管なのでご理解頂ける方のご購入お願いします。 神経質な方、完璧を求めるかたは入札をお控えください。 即購入OKです。
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