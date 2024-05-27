KARL KANI カールカナイ レザーベルト 刺繍 ブラック(黒）

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商品詳細
KARLKANIカールカナイのレザーベルト刺繍になります。サイズ：実寸：全長115㎝ ベルト幅38㎜ ウエスト90～102㎝（88㎝付近に穴あり）になります。カラー：ブラック(黒）状態は多少使用感・汚れがあるが使用に問題のあるダメージはない商品です。サイズ表記ないのでフリーサイズですが90～102㎝対応ですので結構大きいサイズです。88㎝付近に自分で開けた穴があるので少し見た目が悪いです。根元を外してカットすれば短くは可能でデザインがギリギリ隠れないようにするなら10㎝位ならカット可能です。ブラックレザーに刺繍で雰囲気ムンムンな1品です。珍しい1品ですのでお探しの方へ是非！素材...本革カラー...ブラック
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