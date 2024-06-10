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【新品未使用】ワイルドスワンズ　eno 箱有り
商品番号 J43756979408
商品名

【新品未使用】ワイルドスワンズ　eno 箱有り
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 25,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···三つ折りカラー···ベージュ素材···本革ワイルドスワンズの三つ折財布eno新品未使用品です!購入時から数回開閉しましたが、毎回手袋を着用して扱っていました。オンラインショップでは販売開始数分で完売になった人気商品です。もう一つの候補であったブラックを購入し、そちらを使用することにしましたのでお譲りします。新品未使用品ではありますが、革本来の個体差などありますので、その点をご理解いただける方のみご検討下さい。購入後のキャンセル、返品は出来かねます。追加の画像など希望ありましたらコメントしてください。素材　ベルギーマシュア社サドルプルアップレザーナチュラル購入年月　2023年５月購入店　ワイルドスワンズ　オンラインショップ付属品は箱のみです。
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