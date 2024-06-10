クロムハーツ　キャップ 3点セット

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クロムハーツのキャップ3点セットになります。かなり前に購入した物になります。迷彩と青色はネットで黒色は古着屋で購入したと思います。迷彩はそれほど傷んではいないと思いますが青と黒はツバの裏がかなり傷んでいます。3点とも外見はそれほど傷んでいないと思います。個人の判断になりますのでご了承下さい。現品のみになります。鑑定などには出していないので真贋はわかりません。中古品になりますので以上ご理解して頂ける方宜しくお願いします。返品、交換などは受け付けられません。