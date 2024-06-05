タイガラマ　ジッピーウォレットヴェルティカ

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商品詳細
素材 コーティングレザーカラー ブルー型番M30447シリアルICチップサイズ 約横20センチ 約縦9.5センチ 幅2センチ付属品 箱、保存袋備考 製造が新しい為シリアルの刻印が無くICチップになっております。多少の使用感があります。角に薄らなスレ、カードポケットの使用感、小銭入れに薄らな汚れとコイン跡があります。
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