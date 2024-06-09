ジミーチュウ　スタッズ　ラウンドファスナー長財布　黒　パイソン　メンズ　レディー

商品 ： JIMMYCHOO ： スタッズ ラウンドファスナー長財布実寸サイズ高さ:約11㎝横幅:約19㎝僅かな誤差はご了承下さいデザイン■アウトサイド：-■インサイド：ビルホルダー×2コインケース×1カードケース×12他×2コンディション ： 通常使用程度コンディションの備考【外側】 ・全体的⇒通常使用程度の使用感はありますが、ぱっと見は綺麗です ・細部⇒プルにやや使用感あり【内側】 ・全体的⇒良好素材パイソン付属品なしコメントジミーチュウでも人気のスタッズシリーズ。パイソン素材のラウンドファスナー長財布で高級感があり、程よい使用感で手に馴染みます。通常使用程度の小傷等はありますが、気持ちよくご使用頂ける範囲かと思います。RPB



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