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ジミーチュウ　スタッズ　ラウンドファスナー長財布　黒　パイソン　メンズ　レディー
商品番号 J68432197255
商品名

ジミーチュウ　スタッズ　ラウンドファスナー長財布　黒　パイソン　メンズ　レディー
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 7,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品　：　JIMMYCHOO　　　　：　　スタッズ　ラウンドファスナー長財布実寸サイズ高さ:約11㎝横幅:約19㎝僅かな誤差はご了承下さいデザイン■アウトサイド：-■インサイド：ビルホルダー×2コインケース×1カードケース×12他×2コンディション　：　通常使用程度コンディションの備考【外側】　・全体的⇒通常使用程度の使用感はありますが、ぱっと見は綺麗です　・細部⇒プルにやや使用感あり【内側】　・全体的⇒良好素材パイソン付属品なしコメントジミーチュウでも人気のスタッズシリーズ。パイソン素材のラウンドファスナー長財布で高級感があり、程よい使用感で手に馴染みます。通常使用程度の小傷等はありますが、気持ちよくご使用頂ける範囲かと思います。RPB
http://narcologia.ru/goods/choice149285.html
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