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激レア ナンバーナイン フェンダーウォレット 黒 rockers
商品番号 K45753524184
商品名

激レア ナンバーナイン フェンダーウォレット 黒 rockers
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 3,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはナンバーナインのFenderフェンダーロゴデザインのナンバーナイントートウォレットとなります。ブランド／ナンバーナイン色／黒状態／20年程前に新品購入して3ヶ月ほど使用して自宅保管（使用感はあります）ロック感あふれる独特のデザインが大変かっこいいです。ナンバーナイン好きの方はもちろんのことロックなデザインなの宮下さんTAKAHIROMIYASHITA好きの方TheSoloistソロイスト好きの方やコムデギャルソンやヨウジヤマモトやフレッドペリーやロンズデイルやベンシャーマンやROTARローターやワコマリアwackomariaやグッチやエルメスやジルサンダーやアンダーカバーやルードギャラリーやgangstervilleギャングスタービルやsophやコムデギャルソンやヨウジヤマモトやラッドミュージシャンやクリームソーダやバウンティーハンターやサンローランやbeamsやshipsやユナイテッドアローズやビームスやアメリカンラグシーやFENDERやギブソンGibsonやMarshallマーシャルやグレッチやなどのルードでロックなブランドが好きな方この機会にいかがでしょうか。こちら1度人の手に渡った使用感ありの中古品古着となりますので完璧を求める方や神経質な方の購入はご遠慮ください。古着と自宅保管にご理解頂ける方のみよろしくお願いします。
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