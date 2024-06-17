リピーター割 クロコダイル長財布 ダークグリーン 人気カラー メンズ財布

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閲覧ありがとうございます。⭐︎リピーター割引⭐︎化粧箱ありクロコダイルの風格にエレガントなシャイニンググリーンの光沢が魅力的な長財布です。シャイニング加工はエナメルのような人工的な光沢加工ではなく、メノウ石という特殊な石で磨くことで光沢を出します。通常のクロコ革よりも手間がかかること、また加工できる職人が限られていることから希少性があります。深みのあるダークグリーンとシャイニングの光沢がエレガントさ高級感を演出します。グリーンの中でもダークグリーンは落ち着いた大人の雰囲気を演出できるのでビジネスシーンにもおすすめです。内装にはアクセントのクロコダイルカラーと同系色の牛本革を使用。クロコダイルの高級感に負けない作りとなっています。※写真は無加工ですが、明るい場所で撮影しています。色味が変わらないよう気をつけていますが、追加の写真など希望の場合はお伝えください。ワニ革の財布は手触りが柔らかく、使い込むほどに風合いが増し、丈夫で長持ちします。ワニの模様は同じ物は２つとありません。世界に一つだけの模様、一点物でございます。海外の職人にオーダー依頼一つ一つ丁寧に作られました特にこだわりの部分は・ファスナー持ち手にクロコ革を採用・小銭入れに片マチ採用でガバッと開きます・小銭入れ内側にも牛本革見た目と機能性を両立しました。【動物革の特性】ワニは陸地でも生活する生き物です。そしてご存知の通りとても凶暴な生物です。地を這う際につく傷や仲間との争いでつく傷等、生きていた頃についた傷が革に残っていることもあります。こうしてついた傷はリアルレザーである証でもありますまたハンドメイド品のため工程上につく擦れや色ムラが生じる場合がございます。商品にならないものは事前に省いております。心配な点やご不明点は是非コメント欄へご質問ください。■商品説明シャイニングクロコダイル財布色)ダークグリーンサイズ)約20×11×3cm素材)本体クロコダイル(シャムワニ)腹部内装牛革(一部ナイロン使用)ファスナー持ち手クロコダイル革収納)カードポケット×12札入れ×2フリーポケット×3小銭入れ×1DG-07