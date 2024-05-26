バーバリー　ノバチェック柄マフラー＆ダーバンマフラーwool100% ２点セット

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柄・デザイン···チェック素材···ウールバーバリーノバチェック柄マフラー＆ダーバンマフラー２点セット wool100%●バーバリーマフラーはイギリス現地で12〜13年位前に購入。あまり使用してなく自宅保管。イングランド製色‥‥ベージュラムウール100%サイズ‥‥約170cm(フリジン含まず)✖️29cm●ダーバンマフラーは７〜８年前に購入。数回使用後自宅保管。イタリア製VINGIN.WOOL100%サイズ‥‥約148cm(フリジン含まず)✖️34cm素人採寸なので誤差はご了承ください。目立った汚れや傷はありませんが自宅保存が長い為あくまでも古い商品なので神経質な方はご遠慮ください。24時間以内に梱包後、折りたたんで箱詰めにて追跡ありの発送で致します。