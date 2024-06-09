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バイオリン1/4 ドミナント 弦4本セット
商品番号 X84539053503
商品名

バイオリン1/4 ドミナント 弦4本セット
ブランド名 ドミナント
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイオリン弦　ドミナント　1/4サイズE,A,D,G4本セット約15年前子供が習ってた頃に購入、成長し、結局、こちら未使用のまま保存購入価格→4本セット7245円G線2310円Ｄ線2205円A線1575円E線1155円メルカリ希望価格→6000円(4本セット)10月中セール価格✨5700円自宅保管のため紙ケースにスレ劣化による破れあります弦には全く影響ありませんが神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止のため返品は不可でよろしくお願いします。種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···弦
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