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激レア KENZO ケンゾー タイガー 虎 刺繍 スタッズ Tシャツ 白 M
商品番号 R19717542343
商品名

激レア KENZO ケンゾー タイガー 虎 刺繍 スタッズ Tシャツ 白 M
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★フォロー割実施中★・～1000円　　100円OFF・～3000円　　200円OFF・～5000円　　300円OFF・～10000円　500円OFF　※フォロー割引を受ける際は、コメントにてフォローした旨をお知らせ下さいませ。全商品一覧はこちら#☆You☆アパレル同アイテム一覧はこちら#☆You☆アパレルTシャツ【商品詳細】KENZOケンゾータイガー虎刺繍スタッズビッグロゴ半袖Tシャツとてもきれいな状態で美品です。【サイズ表記】Mサイズ【サイズ実寸】着丈→62.5cm身幅→46cm肩幅→42cm袖丈→17cm※素人採寸の為、参考程度にお考えください。【カラー】ホワイト白【素材】コットン綿95%ライクラ5%(ポリウレタン)※当アカウントで扱っている商品はused品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂い等がある場合がございます。古着に理解がある方のみ、お買い求め頂くよう、お願いいたします。「管理番号050823-0055」古着used90s80sビックシルエットオーバーサイズドロップショルダーワイドスリーブビックロゴデカロゴメンズレディースユニセックス男女兼用ビンテージゆるだぼワンピースチュニックロング丈ワンピUSAヴィンテージ大きいサイズ古着男子古着女子ふるだんふるじょの皆様大歓迎です！！【取り扱いブランド】ナイキアディダスチャンピオンフィラジョーダンラルフローレントミーヒルフィガーユニクロノーティカポールスミスノースフェイスパタゴニアカーハートステューシースラッシャーバーバリーエクストララージファーストダウンディッキーズアルマーニエルエルビーンディズニーなど【取り扱いアイテム】Tシャツナイロンジャケットパーカージャージトラックジャケットフーディスウェットトレーナージャケットデニムネルシャツブルゾンスイングトップコーチジャケットマウンテンパーカーワークシャツトレンチモッズチェスタースカジャンスタジャンテーラードセットアップ
http://narcologia.ru/goods/recommended228590.html
http://narcologia.ru/goods/preference374838.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture391341.html
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