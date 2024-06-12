Supreme／Richardson LOVERS Mark Gonzales

【値下げ交渉不可】こちらの商品は値下げ交渉はお断りさせて頂きます。シュプリームリチャードソンラバーズマークゴンザレスTシャツSupreme✕RichardsonLOVERSbyMarkGonzalesTeeVINTAGE ヴィンテージサイズ M 白 中古着丈︰72cm身幅︰51cm平置採寸（素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。）20年くらい前のものです。全体的に使用感があります。左肩辺りに黒い汚れがあります。（画像参照）購入時からかなり時間が経過している物なので画像の確認をお願いします。素人管理の長期自宅保管の古着となりますので、細かく気にされる方はご購入をお控え下さい。また、素人検品ですので見落しにつきましてはご容赦いただければと存じます。ビンテージカラー...ホワイト



Supreme[シュプリーム] | 03S/S ×Richardson マーク・ゴンザレス ...



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