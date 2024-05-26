bootcoutureの大蛇Tシャツ　2XL

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商品詳細
bootcoutureの大蛇Tシャツサイズは貴重な2XL身幅約62㎝、着丈約72㎝中古品になります。シミ、汚れある箇所があります。状態、画像にてご確認ください。ご不明な点がございましたらお気軽に質問ください。#dogtown#zorlac#santacruz#powell#vision#oldghosts#thrasher#godgodtown#sicariocartel
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