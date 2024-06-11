【限定品】ポールスミス 20AW スパゲッティ　キャップ　Paul Smith

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Paul Smith Show Paris Fashion Week

新品未使用•タグ付き20AWPaulSmithポールスミス【50周年記念☆限定アイテム】SPAGHETTIPRINTCAPスパゲティプリント帽子 #pepe出品の「メンズ」カラー:ブラックPaulSmithキャップポール・スミスは50周年を迎えこの記念すべき年を祝し、アーカイブプリントを再解釈したメンズとウィメンズのカプセルコレクションを発表。1980年代にポールスミス氏が日本の食品サンプル専門店で見つけたプラスティック製のスパゲッティプレートからインスピレーションを得た1994年秋冬コレクションを代表する「Spaghetti」プリント。再販のない希少なアイテムです。コレクターの方にも人気の限定品☆同柄のパーカーも出品中☆↓その他の50周年記念アイテムはこちら#pepe出品中の50thAnniversary↓ポールスミス好きな方はこちら#pepe出品中のポールスミス匿名配送可能送料無料ラスト1点、再入荷なしカラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン