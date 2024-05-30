新品 Maison Margielaメゾンマルジェラmm6 二つ折り財布

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ご覧頂きありがとうございます！即購入可能です。ご購入いただいてから24時間以内の発送を心がけております。お値下げ不可◾︎商品名MaisonMargielaレザーバイフォールドウォレットメゾンマルジェラmm6二つ折り財布ウォレットブラック黒小銭入れ付き◾︎サイズサイズ：11×9×1.5cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性がございます。ご了承ください。◾︎カラーブラック黒◾︎状態新品・未使用◾︎付属品専用箱（写真の通り）※海外からの輸入品の為、箱の凹みや汚れ等ある場合がございますのでご理解下さい。本体には影響ございません。◾︎MadeinItaly◾︎並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。#メゾンマルジェラ#MaisonMargiela#mm6#ウォレット#ショルダーバッグ