converse ALLSTAR made in japan billys 別注

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商品名:converseALLSTARmadeinjapanbillys別注サイズ:27.5cm購入先:ZOZOTOWN状態:未使用付属品等:箱あり[商品説明]ZOZOTOWNにて購入しましたが、履く機会がないため、出品いたしました。蛍光の塗料がペイントされており、暗闇だと光るようで非常にかっこよく、また日本製のため作りもしっかりしております。出品につきましては不慣れな点もございますがよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。＊＊＊コメントのやりとり中でございましても即購入いただける方を優先させていただきます事、ご了承願います。メインカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット(High)素材:キャンバスメインカラー···ホワイト人気モデル···converseオールスタースニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···日本製(japan)