半価処分中アイアンマンMK44 可動フィギュア数量限定ガレージキット ...

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早い者勝ち 軽くて値段交渉が可能ですが、遠慮なくコメントしてください＊製品の素材：合金、PVC、PU塗装完成品＊製品の寸法:1／12比例 H:約30cm、W:cmD:cm＊製品の重さ:約4kg「梱包済み」＊製品の状態:新品 未開封＊デザイン:65個関節可動、LED付き 詳しくは写真をご覧ください。何か不明が有れば、購入する前にコメントしてください、購入した後キャンセルを対応できません。納得できる方お願い致します