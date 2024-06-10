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半価処分中アイアンマンMK44 可動フィギュア数量限定ガレージキット
商品番号 F69440951424
商品名

半価処分中アイアンマンMK44 可動フィギュア数量限定ガレージキット
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

早い者勝ち　軽くて値段交渉が可能ですが、遠慮なくコメントしてください＊製品の素材：合金、PVC、PU塗装完成品＊製品の寸法:1／12比例　　　　　　　　H:約30cm、W:cmD:cm＊製品の重さ:約4kg「梱包済み」＊製品の状態:新品　未開封＊デザイン:65個関節可動、LED付き　詳しくは写真をご覧ください。何か不明が有れば、購入する前にコメントしてください、購入した後キャンセルを対応できません。納得できる方お願い致します
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