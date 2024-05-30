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【新品】サンローラン　カードケース　フラグメントケース　コインケース
商品番号 S77390194744
商品名

【新品】サンローラン　カードケース　フラグメントケース　コインケース
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 14,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【匿名配送】【即購入オッケー】【24時間以内発送】【新品未使用品】プレゼントで頂きました。★サンローラン正規品★持ち運びやすいスリムなタイプ■注意点自宅保管新品未使用品ですが、一度、人の手に渡っていますので、商品状態を未使用に近いに設定しています。その点をご了承の上、ご購入をお願い致します。■商品説明【カラー】BLACK【サイズ】約横13cm×縦7cm×厚み1.7cm【素材】レザー【仕様】開閉種別：ファスナー外部様式：カードポケット×5重量:約50g【付属品】箱、小袋■発送方法らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便SAINTLAURENTPARISSAINTLAURENTPARIS609362BTY0N1000ZIPPEDFRAGMENTSCREDITCARDBLACKコインケースカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革
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