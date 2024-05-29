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G-SHOCK 腕時計
商品番号 T70355429534
商品名

G-SHOCK 腕時計
ブランド名 ジーショック
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

利府イオンの時計屋さんで購入しました！両方1.4万〜1.5万で購入の商品です！使用回数・黒金10回程度気になるお客様はお気軽にコメント宜しくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)カラー···ブラック
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