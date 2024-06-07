アクアスキュータム　Aquascutum ネクタイ　ドット　飛行機

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商品詳細
【美品】アクアスキュータム Aquascutum飛行機ドットネイビービジネス清潔感■ブランド アクアスキュータムAquascutum■商品情報寸法：全長/約150cm、 大剣先/約9.5cm (平置き・素人採寸)素材：シルク100%カラー：ネイビー■コンディション目立つ傷や汚れはなく美品です。※即購入歓迎です。※値段交渉は対応いたしません。※返品はお受けいたしません。※他のマーケットにも出品しております。柄・デザイン···ドットカラー···ブルー#アクアスキュータム#Aquascutum#ネクタイ#ドットタイ
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