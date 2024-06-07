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アクアスキュータム　Aquascutum ネクタイ　ドット　飛行機
商品番号 O19263774897
商品名

アクアスキュータム　Aquascutum ネクタイ　ドット　飛行機
ブランド名 アクアスキュータム
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】アクアスキュータム　Aquascutum飛行機ドットネイビービジネス清潔感■ブランド　　アクアスキュータムAquascutum■商品情報寸法：全長/約150cm、　　　大剣先/約9.5cm　　　(平置き・素人採寸)素材：シルク100%カラー：ネイビー■コンディション目立つ傷や汚れはなく美品です。※即購入歓迎です。※値段交渉は対応いたしません。※返品はお受けいたしません。※他のマーケットにも出品しております。柄・デザイン···ドットカラー···ブルー#アクアスキュータム#Aquascutum#ネクタイ#ドットタイ
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