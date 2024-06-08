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カルバンクライン ベルト 11CK010020 リバーシブル カット調節可能
商品番号 M46399565755
商品名

カルバンクライン ベルト 11CK010020 リバーシブル カット調節可能
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,995 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ssttmck←タップして⚠️新しい順を選択⚠️すると出品中の全てのカルバンクラインの商品が閲覧可能です。□商品詳細カルバンクラインベルト11CK010020リバーシブルフリーサイズレザーピンバックルメンズカット調整可能CALVINKLEIN新品正規品未使用品■ブランド/CALVINKLEIN■カラー/BLKxBRN(ブラックxブラウン)■素材/リサイクルレザーファイバー60％/ポリウレタン35％/リサイクルポリエステル5％■型番/サイズ/A.11CK010020【全長約】143cm【ベルト幅】約3cm【ベルト穴】7箇所（約2.5cm間隔)【バックルサイズ】タテ約4.5cm,ヨコ約7cm　※多少の誤差ご了承下さい。ご自身でカットしてベルトの長さ調節が可能なベルトとなります♪【カット後の返品・交換】はお断りさせていただいております。
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