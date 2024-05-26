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商品詳細
SalvatoreFerragamo(サルヴァトーレフェラガモ)のベルトです◡̈*ベルトはリバーシブルだと思います◡̈*◆サイズ◆全長約93.5cm（バックル含む）バックル約7cmベルト幅約3cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約71cm次にここから3cmずつ（83cmまで）バックルを取り外してハサミで切ることでベルトの長さ調節可能。メンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます⋆*❁◆カラー◆黒 ブラック茶 ブラウンゴールド◆付属品◆なし◆状態◆目立った傷や汚れ等も少ないためまだまだ長くご愛用いただけるかと思います◡̈*リバーシブルなので10枚目に、黒と茶色のベルトの色の違いを載せておきます*ガンチーニダブルガンチーニバックルゴールド金具メンズレディースユニセックス男女兼用2カラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/conception518657.html
http://narcologia.ru/goods/competitive705381.html
http://narcologia.ru/goods/Adder167775.html
【美品】フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル シルバー
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