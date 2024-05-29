【入手レア・早い者勝ち】パテックフィリップ キャップ 帽子 ノベルティ

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商品詳細
パテックフィリップのキャップをご紹介します。こちらはイベント訪問時に頂きました。2022年の12月です。高品質な素材と洗練されたデザインが特徴です。フロント部分には、立体的なPPの刺繍が施されており、存在感のあるデザインが目を引きます。サイズはアジャスタブルストラップが付いているため、自分に合ったサイズに調節することができます。◾︎商品名...パテックフィリップノベルティキャップ◾︎商品状態...未使用◾︎付属品...帽子、袋◾︎お届け...即日返品交換は御遠慮頂いております。#パテックフィリップ#オーデマピゲ#ロレックス#リシャールミル#パテック#ノベルティ#キャップ
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