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【入手レア・早い者勝ち】パテックフィリップ キャップ 帽子 ノベルティ
商品番号 B68498343127
商品名

【入手レア・早い者勝ち】パテックフィリップ キャップ 帽子 ノベルティ
ブランド名 パテックフイリップ
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パテックフィリップのキャップをご紹介します。こちらはイベント訪問時に頂きました。2022年の12月です。高品質な素材と洗練されたデザインが特徴です。フロント部分には、立体的なPPの刺繍が施されており、存在感のあるデザインが目を引きます。サイズはアジャスタブルストラップが付いているため、自分に合ったサイズに調節することができます。◾︎商品名...パテックフィリップノベルティキャップ◾︎商品状態...未使用◾︎付属品...帽子、袋◾︎お届け...即日返品交換は御遠慮頂いております。#パテックフィリップ#オーデマピゲ#ロレックス#リシャールミル#パテック#ノベルティ#キャップ
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