【80s】 ヴィンテージ　UNION PACIFIC　トラッカーキャップ

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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【80s】ヴィンテージ UNIONPACIFIC トラッカーキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長:約7.5cm高さ：約13cm＿COMMENT＿＿＿1862年設立のUNIONPACIFIC（ユニオン・パシフィック鉄道）はアメリカ最大規模の貨物鉄道会社。こちらは当時物のトラッカーメッシュキャップでフロントのデカワッペン。ツバの側面のパイピングにツバ天面の紐ライン。サイドは下部分だけ生地がある古いディティールが良いです。＿COLOR＿＿＿ネイビー＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中